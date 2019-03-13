السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" بتبوك تنفذ ثلاث مبادرات لتوجيه الناس وإرشادهم



تبوك 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد, ثلاث مبادرات توعوية ضمن برامج الفرع للعام الجاري 1440هـ.

وحملت المبادرة الأولى عنوان: "تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف الإرهابي", والمبادرة الثانية بعنوان: "المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة في نصرة قضايا الأمة"، فيما جاءت المبادرة الثالثة بعنوان "برنامج تحصين الفكر".

وأبان مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي أن تلك المناشط والمبادرات والأعمال الدعوية والدروس العلمية تأتي بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوجيه الناس وإرشادهم فيما يخص أمر دينهم ودنياهم.

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