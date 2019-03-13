السعودية اليوم / توفير عربات نقل كهربائية للمستفيدين من خدمات مستشفى الملك فهد بالباحة



الباحة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

وفرت "صحة الباحة" عربات النقل الكهربائية بمستشفى الملك فهد، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتحسين الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى والمراجعين والزوار من كبار السن وغيرهم، نظراً لبعد المسافة بين مدخل المستشفى والمواقف التي قد تزيد عن 500 متر، حيث جرى تأمين ثلاث عربات كهربائية مفتوحة اثنتان منها تستوعب ثمان ركّاب والثالثة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصّة "الكراسي المتحركة"، وتعمل وفق مسار ترددي لنقل المستفيدين من وإلى مواقف السيارات والمدخل الرئيس للمستشفى، وجاري العمل على توفير عربتين مغلقتين تناسب أجواء المنطقة الباردة.

يذكر أن عربات النقل الكهربائية تُعد إحدى مبادرات مكتب "تسرني خدمتك" التابع لإدارة تجربة المريض التي تهتم بحقوق ودعم المرضى ومكتب مساندة المسئول عن مساندتهم في تلقي الخدمة.

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08:54ت م

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