

عرعر 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

قدم مركز القلب بعرعر خدماته الصحية لأكثر من 2500 مستفيد، وذلك خلال شهرين من العام 2019م.

وأوضحت "صحة الحدود الشمالية" أنه بلغ عدد مراجعي العيادات 2288 مراجعاً ومراجعة، فيما جرى تنويم 223 مريضاً خلال نفس الفترة، وبلغ عدد عمليات القلب المفتوح 16 عملية، إضافة لعمليات القسطرة القلبية التي بلغ عددها 250 عملية قسطرة قلبية.

ويقدم مركز القلب بعرعر خدمات طبية نوعية ومتميزة لمرضى القلب، إضافة إلى أنه جرى خلال الربع الأخير من العام 2018م تدشين عيادة اعتلال عضلة القلب لأول مرة في المركز.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

// انتهى //

08:25ت م

0007





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء أكثر من 250 عملية قسطرة قلبية بمركز القلب بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.