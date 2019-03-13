كاميرتان وأمر صوتي.. سيارة ذكية بتقنيات جديدة في مؤتمر السلامة المرورية

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - محمد الحميدي - الرياض

أكد ممثل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني في مؤتمر السلامة المرورية، عبدالله المشيقر، أن أبرز الأشياء المتواجدة بالمؤتمر هي السيارة الذكية، وهي مجهزة بتقنيات جديدة وكاميرا مراقبة لحالة السائق ودورها أن تكشف هل هو في حالة قيادة آمنة أو لا.

وأضاف في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” خلال اليوم الثالث من المؤتمر المقام تحت رعاية وزير الداخلية الأمير، عبدالعزيز بن سعود، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، أن القيادة الآمنة هي أن يرتدي السائق الحزام ولا يستخدم الأجهزة وما إلى ذلك، كما يوجد في السيارة الذكية نظام جديد وهو تطبيق راصد ويستطع أي مواطن تحميله وتثبيت كاميرا لتسجيل فيديو لحالة المركبة وحالة الطريق بشكل آلي مباشر.

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ولفت المشيقر إلى أنه في حالة تسجيل مخالفة أمام متابعات الخليج 365 سيتم إطلاق أمر صوتي بنوعها، على سبيل المثال لو تم قطع الإشارة فبمجرد قول “قطع الإشارة” سيقوم النظام بقص آخر 20 ثانية من الفيديو وإصدار مخالفة، ومن بعدها يستطيع أن يرسلها إلى مركز المعالجة في شركة التحكم ليتم التأكد من المخالفة واعتمادها أم لا، وفي حال اعتمادها سيحصل متابعات الخليج 365 على نقاط قد يستفيد منها مستقبلًا، كاشفًا أنه سيتم إطلاق المشروع قريبًا.