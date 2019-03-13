، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مرتفعات معظم مناطق المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رياح مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية والغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية على مرتفعات (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، تبوك، الجوف، حائل، القصيم)، فيما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.