شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» لـ«الخليج 365»: «بوينغ 737 ماكس» غير مسجلة في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان بن بندر (جدة)

أكد مصدر مطلع في هيئة الطيران المدني لـ«الخليج 365» أن الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس» غير مسجلة لدى الهيئة، مشيراً إلى عدم وجود أي شركات سعودية مشغلة لها حالياً.

وأوضح المصدر، أن إجراء وقف تحليق أي طراز من الطائرات لا يتم إلا بعد اتخاذ إجراءات التحقيق والدراسات اللازمة، لافتاً إلى أن هيئة الطيران المدني لا تقبل أي طراز أو نوع لأي شركة طيران سعودية إلا بعد حصول الطائرة على شهادة صلاحية من سلطة الطيران المدني للبلد المصنع بعد تجاوزها جميع الاختبارات المطلوبة.

ومن جهته، كشف مدير العلاقات الإعلامية في طيران «أديل» عبدالله الزهراني لـ«الخليج 365» عدم تحليق أي من طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» حالياً في السعودية ضمن أسطول «أديل»، مؤكداً تواصل «طيران أديل» الدائم مع شركة «بوينغ» ومراقبته للوضع عن كثب بخصوص صفقة طائرات «بوينغ 737 ماكس 8». وكان «طيران أديل» أعلن في وقت سابق من ديسمبر 2018 انضمام بوينغ 737 ماكس لأسطول طائراته في 2019.