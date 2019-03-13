شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السياحة تتكتم على نتائج زيارة الوزير.. إعادة هندسة سوق الخليج 365 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

علمت "الخليج 365" أن رئيس هيئة السياحة والتراث أحمد الخطيب بحث خلال زيارته لسوق الخليج 365 التاريخي بالطائف إعادة هندسته، في الوقت الذي ستعمل فيه إدارة الشؤون الهندسية بالهيئة إعداد خريطة «كروكي» تخضع للنقاش، وبحث إمكانية تنفيذه من عدمه.

ولم يتسن لـ«الخليج 365» الحصول على تعليق من المتحدث باسم هيئة السياحة والتراث الوطني سعود المقبل، الذي فضل عدم التجاوب مع أسئلة الصحيفة حول نتائج زيارة الوزير.

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وكانت هيئة السياحة والتراث نفذت مشروع تغطية المسرح الرئيسي للسوق، وترسية المشروع في منتصف ذي القعدة 1439هـ، ومدته 6 أشهر، وفق بطاقة ترسية المشروع. ورصدت "الخليج 365" أمس (الثلاثاء)، بدء أعمال ترميم مبنى شبرا التاريخي، إذ تم وضع سقالات على الموقع الأثري.

يشار إلى أن رئيس هيئة السياحة والتراث زار الطائف أمس الأول، واجتمع بعدد من رجال وسيدات الأعمال، وألقى الضوء على خطط تنموية سياحية بالمحافظة، فيما تكتم حساب الفرع الرسمي للهيئة على نتائج الزيارة، ونشرت غرفة الطائف صورا ومختصرا عن اجتماع الوزير برجال وسيدات الأعمال.

في غضون ذلك، أعلن فرع هيئة السياحة بالطائف ضبط 47 مخالفة في منشآت سياحية. وأعلن مدير الفرع علي آل زايد قبل أيام تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين. وشملت التجاوزات ملاحظات على نظافة المنشآت وعدم إبراز تصاريح مزاولة النشاط وانتهاء صلاحية بعضها.