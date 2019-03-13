السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان اتفاقية بناء وحدات سكنية مع شركة «MCC» بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للأسر الأشد حاجة، حيث ستبدأ أعمال البناء فورا في 14 موقعا موزعة على 12 مدينة ومحافظة في4 مناطق. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل بين المشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري المهندس مازن الداوود، ومدير مشاريع البناء بشركة «MCC» ليو شي يان. وتمثل الاتفاقية جزءا من المرحلة الأولى ضمن خطة البناء بالإسكان التنموي، والتي ستليها لاحقا مشاريع أخرى لتغطية المزيد من المناطق عبر اتفاقيات في مراحلها الأخيرة. المرحلة الأولى: الزلفي ثادق شقراء Advertisements رماح الخرج الدوادمي رنية خليص رابغ ينبع الحناكية النبهانية



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كانت هذه تفاصيل خبر مساكن للأسر الأشد حاجة في 12 مدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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