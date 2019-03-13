صحة الطائف تتعامل مع «فرضية» وحادث في آن واحد

تعاملت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، مع حادث تسمم 12 حالة، تزامنًا مع تنفيذ تجربة فرضية المطار في آن واحد.

ونجحت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بالمديرية، في التعامل مع الحدثين، ففي فرضية المطار تم الدفع بـ 12 فرقة طبية وثلاث قيادات إلى الموقع للتعامل مع الفرضية التي حاكت الواقع بشكل كامل، فيما تعاملت العمليات مع حالات التسمم وعددها 12 حالة من خلال التواصل مع مستشفى أم الدوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الدعم والمساندة.

وأعلنت «صحة الطائف» البلاغين الأصفر والأحمر في مستشفياتها للتعامل مع الحالات الإصابية المفترضة التي وردت من المطار للتعامل معها بشكل جدي أسوة بالحالات الطارئة؛ حتى الانتهاء من الوضع، إلى أن أعلنت البلاغ الطبي الأخضر.

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تجدر الإشارة الى أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل ترتبط لاسلكيا بالعديد من القطاعات مثل غرفة العمليات الامنية الموحدة، وعمليات صحة العاصمة المقدسة، وعمليات صحة جدة، والهلال الأحمر، إضافة إلى سيارات الإسعاف، والمستشفيات وبعض المراكز الصحية؛ مما يسهل تبادل وتمرير البلاغات بين مختلف الجهات الحكومية، لسرعة التعامل مع الحوادث المختلفة، كما تسهم التجارب الفرضية في التجانس بين مختلف الجهات، والتدريب المكثف للعاملين في التعامل مع الحوادث المختلفة، إضافة إلى قياس مدى الجاهزية في جميع الأوقات.



يُذكر أن برنامج التحول الوطني، يهدف إلى الارتقاء بالرعاية الصحية، بالعمل على إعادة هيكلة للقطاع الصحي ليكون نظامًا فعالًا يحقق تطلعات المواطنين، فضلًا عن الوقاية من الأمراض بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها وتحسين الوصول للخدمات الصحية بضمان التغطية الأمثل والارتقاء الشامل بجودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف البرنامج أيضًا، تقديم خدمات صحية إلكترونية بالحلول الرقيمة ورفع مستوى الخدمات الصحية باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية للتركيز على رضا المستفيدين من المواطنين والمواطنات عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية في المجال الصحي، ومن خلال كوادر وأطقم طبية مؤهلة على أعلى مستوى يمكنها تقديم الخدمات التي تحقق مطالب البرنامج بشكل أفضل.