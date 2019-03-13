رقم بنك التسليف المجاني 1440 جميع محافظات المملكة.. للاستعلام عن القروض وطلب الإعفاء برقم الهوية

رقم بنك التسليف المجاني 1440، يقدم بنك التنمية السعودي العديد من الخدمات التي تساعد لرفع مستوي المعيشة والمواطنين ذوي الدخل المنخفض، خصوصاً بعد أرتفاع أسعار الوقود ورفع الدعم عن بعض الخدمات، يذكر أن بنك التسليف والادخار يقدم قروض دون فوائد، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على أرقام بنك التسليف المجاني لجميع محافظات المملكة العربية السعودية، ورابط وطريقة تقديم طلب أعفاء من بنك التسليف.

رقم بنك التسليف المجاني 1440

ويمكن الاستعلام عن قروض بنك التسليف والادخار عن طريق الاتصال بأرقام بنك التسليف التابعة لمحافظتك وذلك برقم الهوية الوطنية عبر الأرقام الموضحة أدناه:-

الإدارة العامة 0112746444

جدة 0126688060

مكة المكرمة 0125765357

الأحساء 0135830306

الطائف 0127375688

الرياض 0112093790

الدمام 0138315875

المدينة المنورة 0148490713

خميس مشيط 0172354306

طريقة الاستعلام عن طلب الإعفاء برقم الهوية

أصبح الاستعلام عن قروض بنك التسليف أو أي خدمة تريد الاستعلام عنها سهل للغاية، لذلك أعلن البنك عن أرقام مجانية يمكن المواطن من خلالها الاستعلام عن أي خدمة يريدها، دون الحاجة للذهاب للبنك وتوفير الوقت والجهد لديه، ولكن قبل الاتصال يجب عليك معرفة ما هي البيانات التي ستتطلب منك عند الاتصال ببنك التسليف وهي كالتالي:-