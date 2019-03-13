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رقم بنك التسليف المجاني 1440 جميع محافظات المملكة.. للاستعلام عن القروض وطلب الإعفاء برقم الهوية

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رقم بنك التسليف المجاني 1440، يقدم بنك التنمية السعودي العديد من الخدمات التي تساعد لرفع مستوي المعيشة والمواطنين ذوي الدخل المنخفض، خصوصاً بعد أرتفاع أسعار الوقود ورفع الدعم عن بعض الخدمات، يذكر أن بنك التسليف والادخار يقدم قروض دون فوائد، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على أرقام بنك التسليف المجاني لجميع محافظات المملكة العربية ، ورابط وطريقة تقديم طلب أعفاء من بنك التسليف.

رقم بنك التسليف المجاني 1440

ويمكن الاستعلام عن قروض بنك التسليف والادخار عن طريق الاتصال بأرقام بنك التسليف التابعة لمحافظتك وذلك برقم الهوية الوطنية عبر الأرقام الموضحة أدناه:-

  • الإدارة العامة 0112746444
  • جدة 0126688060
  • مكة المكرمة 0125765357
  • الأحساء 0135830306
  • الطائف 0127375688
  • الرياض 0112093790
  • الدمام 0138315875
  • المدينة المنورة 0148490713
  • خميس مشيط 0172354306

طريقة الاستعلام عن طلب الإعفاء برقم الهوية

أصبح الاستعلام عن قروض بنك التسليف أو أي خدمة تريد الاستعلام عنها سهل للغاية، لذلك أعلن البنك عن أرقام مجانية يمكن المواطن من خلالها الاستعلام عن أي خدمة يريدها، دون الحاجة للذهاب للبنك وتوفير الوقت والجهد لديه، ولكن قبل الاتصال يجب عليك معرفة ما هي البيانات التي ستتطلب منك عند الاتصال ببنك التسليف وهي كالتالي:-

  • رقم الهوية المسجلة بالبنك.
  • تاريخ مولد المسجل بالبنك.
  • رقم حساب المستعلم.
  • رقم بنك التسليف المجاني 1440 للاستعلام عن طلب الإعفاء.
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