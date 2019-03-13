شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المغربية لآل الشيخ: نعتز بعلاقاتنا الأخوية مع المملكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرباط)التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أمس (الثلاثاء)، رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، في إطار زيارته الحالية للمغرب، للمشاركة في أعمال الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه الرباط حاليًا.
ونوه العثماني، بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل الروابط الأخوية على مختلف الأصعدة التي تجمع بين قيادتي البلدين خادم الحرمين الشريفين وأخيه الملك محمد السادس، معربًا عن اعتزاز المغرب حكومة وشعبًا بالعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين على مختلف الأصعدة.
من جانبه، أشاد الدكتور آل الشيخ بمستوى العلاقات البرلمانية السعودية - المغربية، وبما يُبذل من المجالس في هذه الدول، من أجل تعزيز هذه العلاقات، وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين.
واستعرض رئيس الوزراء المغربي مع رئيس مجلس الشورى عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهة ثانية، استقبل رئيس مجلس الشورى أمس، رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق الغانم. واستعرضا جدول أعمال المؤتمر والعلاقات بين البلدين الشقيقين، ولاسيما في المجال البرلماني.
إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أمس في الرباط، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبدالله بن سعد الغريري. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة المغربية لآل الشيخ: نعتز بعلاقاتنا الأخوية مع المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.