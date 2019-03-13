المقاطعة تتزايد.. و«بوينغ»: ثقتنا تامة في أسطول «737 ماكس»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) رغم تأكيد شركة بوينغ أمس (الثلاثاء)، أن لديها «ثقة تامة» في سلامة أسطول طائراتها من طراز 737 ماكس، تواصلت مقاطعة الدول لها، إذ أعلنت كل من؛ بريطانيا، فرنسا، ماليزيا، سنغافورة، عمان، أستراليا، البرازيل، المغرب، وبلجيكا، إيقاف وتعليق رحلاتها القادمة أو المغادرة لطائرات البوينغ 737-8 ماكس بعد حادثة الطائرة الإثيوبية الأخيرة. وقالت بوينغ: «ندرك أن الهيئات التنظيمية والزبائن اتخذوا قرارات اعتقادا منهم بأنها الأكثر ملاءمة لأسواقهم الداخلية»، مضيفة أن إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية «لم تتخذ أي إجراء إضافي في هذا التوقيت. وبناءً على المعلومات المتاحة حاليا فليس لدينا ما يدعو لإصدار توجيهات جديدة لشركات الطيران». وكانت السلطات في الصين وإندونيسيا أوقفت بشكل مؤقت تشغيل الطائرة ذاتها من مطاراتهما وإليهما، في مراجعة تتعلق بعوامل الأمان، بعد تحطم طائرة ركاب إثيوبية، بعد حادثة مميتة أخرى لطائرة من نفس الطراز في إندونيسيا قبل 5 أشهر.

رغم تأكيد شركة بوينغ أمس (الثلاثاء)، أن لديها «ثقة تامة» في سلامة أسطول طائراتها من طراز 737 ماكس، تواصلت مقاطعة الدول لها، إذ أعلنت كل من؛ بريطانيا، فرنسا، ماليزيا، سنغافورة، عمان، أستراليا، البرازيل، المغرب، وبلجيكا، إيقاف وتعليق رحلاتها القادمة أو المغادرة لطائرات البوينغ 737-8 ماكس بعد حادثة الطائرة الإثيوبية الأخيرة. وقالت بوينغ: «ندرك أن الهيئات التنظيمية والزبائن اتخذوا قرارات اعتقادا منهم بأنها الأكثر ملاءمة لأسواقهم الداخلية»، مضيفة أن إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية «لم تتخذ أي إجراء إضافي في هذا التوقيت. وبناءً على المعلومات المتاحة حاليا فليس لدينا ما يدعو لإصدار توجيهات جديدة لشركات الطيران». وكانت السلطات في الصين وإندونيسيا أوقفت بشكل مؤقت تشغيل الطائرة ذاتها من مطاراتهما وإليهما، في مراجعة تتعلق بعوامل الأمان، بعد تحطم طائرة ركاب إثيوبية، بعد حادثة مميتة أخرى لطائرة من نفس الطراز في إندونيسيا قبل 5 أشهر.

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