شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أكبر معرض للطيران في الشرق الأوسط بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ومؤسس ورئيس نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان، أمس (الثلاثاء) في الرياض، انطلاق أكبر معرض للطيران في منطقة الشرق الأوسط، المعرض السعودي الدولي للطيران.

وقال الأمير فيصل بن بندر، إن المناسبة وطنية حقيقية، موضحاً أن «هذه الثمار التي نكسبها الآن هي ثمرة رؤية المملكة 2030»، متمنياً أن يكون هذا المعرض بداية انطلاقه جديدة لمعارض متتابعة ومتتالية سواءً في عالم الطيران أو عالم الفضاء.

فيما أكد الأمير سلطان بن سلمان، أن الحضور الكبير من المهتمين بصناعة الطيران والفضاء في العالم يعكس مكانة المملكة في العالم، معبراً عن فخره الكبير بما وصل إليه الإنسان السعودي من علم وتأهيل حتى أصبح يقود أكبر المشاريع ليس على مستوى المنطقة بل والعالم، وهذا المعرض هو خير شاهد على ما وصلت إليه كفاءة وقدرة الإنسان السعودي.

وبين أن الحضور الكبير لهذا المعرض المتخصص يعكس ما سبق أن قاله إن السعودية مهيأة لأن تكون الدولة الأكثر جذباً للمعارض والمؤتمرات في المنطقة، وهو ما عمل عليه طوال السنوات الخمس الماضية البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي نظم هذا السوق ووضع له الأطر المناسبة التي كفلت له النجاح، مبينا أن المملكة اليوم تجني ثمرة هذا العمل المنظم لصالح دعم هذه الصناعة المهمة على مستوى العالم.

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وشهد الأمير فيصل بن بندر والأمير سلطان بن سلمان، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة، من بينها اتفاقية رعاية الطلاب بين نادي الطيران السعودي وشركات أرامكو السعودية وشركة السلام لصناعة الطيران والشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية، وذلك لابتعاث 25 طالبا سعوديا للدراسة في أرقى جامعات العالم.

ووجه الأمير سلطان بن سلمان بافتتاح المعرض غدا (الخميس) لعموم الزوار من المواطنين والمقيمين ليشاهدوا أحدث ما وصلت إليه صناعة الطيران والفضاء في العالم.

ويشارك في المعرض السعودي الدولي للطيران، أكثر من 260 مؤسسة إقليمية وعالمية، بحضور 2000 عارض ويتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر خلال ثلاثة أيام فقط..

من جهة ثانية، استعرضت «مطارات الرياض» أبرز الفرص التجارية والاستثمارية في مطار الملك خالد الدولي لجذب المستثمرين في قطاع الطيران على مستوى العالم.