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مشعل بن ماجد يوجه بالرقابة على المباني السكنية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أمانة المحافظة، والإدارة العامة للدفاع المدني في جدة، بالرقابة بشكل مستمر على المباني السكنية والتزام المقاولين بمعايير ومواصفات الجودة والسلامة.

وشدد الأمير مشعل بن ماجد على ضرورة الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة والسلامة في كافة المباني التي وضعتها الهيئة للمواصفات والمقاييس، وكود البناء السعودي، والتأكد من جودة الخرسانة ومواد البناء المستخدمة، وأن تشرف المكاتب الهندسية عند تنفيذ البناء، حرصاً منه على السلامة العامة والممتلكات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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