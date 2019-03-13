شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يوجه بالرقابة على المباني السكنية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أمانة المحافظة، والإدارة العامة للدفاع المدني في جدة، بالرقابة بشكل مستمر على المباني السكنية والتزام المقاولين بمعايير ومواصفات الجودة والسلامة.
وشدد الأمير مشعل بن ماجد على ضرورة الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة والسلامة في كافة المباني التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وكود البناء السعودي، والتأكد من جودة الخرسانة ومواد البناء المستخدمة، وأن تشرف المكاتب الهندسية عند تنفيذ البناء، حرصاً منه على السلامة العامة والممتلكات.
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