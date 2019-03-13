شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى»: ملتقى لمساعدة طلاب «المشتركة» على اختيار التخصص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

افتتح وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، أمس (الثلاثاء)، الملتقى السنوي لاختيار التخصصات لطلبة عمادة السنة المشتركة للعام الجامعي 1439/‏1440هـ، بحضور عمداء الكليات وعميد السنة المشتركة الدكتور سعد الغامدي، ووكلاء الكليات والعمادات. وأكد الدكتور الغامدي، أن الملتقى يهدف لرسم الطريق للطلاب في اختيار التخصص المناسب، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لتعزيز قدرة النظام التعليمي في تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والاستفادة منها.

وأوضح أن العمادة عملت على تسخير كافة قدراتها لخدمة طلابها وطالباتها عبر تقديم المقررات الأكاديمية جنبا إلى جنب مع الأنشطة الطلابية، وفق معايير الجودة والتميز، والذي انعكس بشكل إيجابي على الطلاب. وأضاف بأن طلاب العمادة تميزوا بحصد 7 جوائز علمية، 4 منها بالمرتبة الأولى في اللقاء العلمي العاشر الذي انعقد أخيرا.