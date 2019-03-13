شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: معالجة 15.5 ألف بؤرة «آفات» خلال 6 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية، أعمال مكافحة آفات الصحة العامة في المدينة المنورة، والضواحي التابعة لها للعام الحالي خلال الفترة من 1/1/1440 لغاية 30/6/1440. وذكر مدير الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد البعداني، أن الأمانة تقوم بالأعمال الدورية لمكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة بكافة أنواعها، من خلال أجهزة الرش اليدوي والرش الآلي وأجهزة الرش الفراغي ومانعات التحول والمبيدات ذات الفاعلية على الحشرات، حيث جرى استخدام 26310 لترات من المبيدات الحشرية، واستخدام 1014 كيلوغراماً من المبيدات الحيوية، و2862 مصيدة فرمونية للذباب، و9430 مترا من المصائد اللاصقة، و200 مصيدة بعوض، إضافة إلى التعامل مع 15.500 بؤرة لتجمع الآفات، ومعالجة 158 «بدروما»، و292 تسريباً، وزيارة ورش 400 منزل، ومعالجة 445534 حاوية مكررة بالمبيدات.

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية، أعمال مكافحة آفات الصحة العامة في المدينة المنورة، والضواحي التابعة لها للعام الحالي خلال الفترة من 1/1/1440 لغاية 30/6/1440. وذكر مدير الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد البعداني، أن الأمانة تقوم بالأعمال الدورية لمكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة بكافة أنواعها، من خلال أجهزة الرش اليدوي والرش الآلي وأجهزة الرش الفراغي ومانعات التحول والمبيدات ذات الفاعلية على الحشرات، حيث جرى استخدام 26310 لترات من المبيدات الحشرية، واستخدام 1014 كيلوغراماً من المبيدات الحيوية، و2862 مصيدة فرمونية للذباب، و9430 مترا من المصائد اللاصقة، و200 مصيدة بعوض، إضافة إلى التعامل مع 15.500 بؤرة لتجمع الآفات، ومعالجة 158 «بدروما»، و292 تسريباً، وزيارة ورش 400 منزل، ومعالجة 445534 حاوية مكررة بالمبيدات.

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