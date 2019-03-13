شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: ضبط 123 محلاً مخالفاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)نفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية، حملات تفتيشية على المحال التجارية والمطاعم بجنوب الطائف، وأغلقت العديد منها لعدم وجود تراخيص نظامية لمزاولة الأنشطة.
وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 35 مخالفة شملت سوء النظافة، ومزاولة العمل بدون تراخيص، وعدم التقيد بالزي الرسمي، وتدني مستوى نظافة أدوات التحضير، واستخدام الزيوت لمرات متكررة، فيما ضبطت أكثر من 123 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما جرى التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات، ومع إدراجها ضمن برنامج للمراقبة المستمرة لحين تصحيح أوضاعها.
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