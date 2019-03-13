شكرا لقرائتكم خبر عن القنفذة: وفاة طالبة داخل حافلة.. والجهات المختصة تحقق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محسن الحازمي (القنفذة) تباشر الجهات الأمنية المختصة في محافظة القنفذة، التحقيقات في وفاة طالبة تبلغ 4 سنوات تدرس في إحدى الروضات الأهلية. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" بأن الطالبة التي توفيت أمس (الثلاثاء)، نقلت إلى مستشفى القنفذة العام بسبب حالة اختناق لوجودها داخل حافلة لوقت طويل. وبينت المصادر أن الطالبة ابنة شقيق قائدة الروضة. فيما أوضح الناطق الإعلامي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي لـ«الخليج 365»، أن الطالبة وصلت إلى المستشفى متوفاة، ودور الصحة يقف عند إعلان الوفاة، بينما التحقيقات في مثل هذه الحالات تتم من قبل الجهات المختصة. من جهتها، قالت إدارة تعليم القنفذة على حسابها الرسمي بـ«تويتر»: «تبلغت إدارة التعليم عن وجود حالة اختناق لطالبة في إحدى المدارس الأهلية بقسم رياض الأطفال داخل الباص ونقلت على الفور للمستشفى العام واتضح وفاتها، والإدارة تتقدم بأحر التعازي لأسرتها وتسأل الله أن يجبر مصابهم ويلهمهم الصبر والسلوان، وتعمل على بحث تفاصيل ما حدث».

تباشر الجهات الأمنية المختصة في محافظة القنفذة، التحقيقات في وفاة طالبة تبلغ 4 سنوات تدرس في إحدى الروضات الأهلية. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" بأن الطالبة التي توفيت أمس (الثلاثاء)، نقلت إلى مستشفى القنفذة العام بسبب حالة اختناق لوجودها داخل حافلة لوقت طويل. وبينت المصادر أن الطالبة ابنة شقيق قائدة الروضة. فيما أوضح الناطق الإعلامي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي لـ«الخليج 365»، أن الطالبة وصلت إلى المستشفى متوفاة، ودور الصحة يقف عند إعلان الوفاة، بينما التحقيقات في مثل هذه الحالات تتم من قبل الجهات المختصة. من جهتها، قالت إدارة تعليم القنفذة على حسابها الرسمي بـ«تويتر»: «تبلغت إدارة التعليم عن وجود حالة اختناق لطالبة في إحدى المدارس الأهلية بقسم رياض الأطفال داخل الباص ونقلت على الفور للمستشفى العام واتضح وفاتها، والإدارة تتقدم بأحر التعازي لأسرتها وتسأل الله أن يجبر مصابهم ويلهمهم الصبر والسلوان، وتعمل على بحث تفاصيل ما حدث».

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