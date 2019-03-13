شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الربيع: حرارة في معظم المناطق.. وأمطار أعلى من المعدل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يسود طقس بمعدلات حرارة أعلى من المتوقع، تشمل معظم المناطق، خلال فصل الربيع لهذا العام.

ووفق التقرير المناخي الذي أعلنته الهيئة، فإن التوقعات لشهري مارس وأبريل، أن تصل درجات حرارة السطحية أعلى من المعدل خاصة على شمال غرب وجنوب شرق المملكة، وخلال شهر مايو يتوقع بأن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل خاصة على جنوب المملكة.

وأوضح التقرير احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم المناطق خلال الربيع، بينما هناك فرصة بأن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من شمال شرق، ووسط وغرب المملكة.