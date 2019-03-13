

موسكو 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم وزيرة الشؤون الأوروبية والتكامل والخارجية في النمسا كارين كنايسل التى تزور روسيا حالياً .

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبان ناقشا قضايا التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، وجرى خلال اللقاء التوقيع على بيان بشأن تأسيس المنتدى الاجتماعي "حوار سوتشي" بمبادرة من الجانب النمساوية ودعمها من الجانب الروسي.

// انتهى //

02:11ت م

0368





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية الروسي يلتقي وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية النمساوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.