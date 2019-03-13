شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء شعار الرؤية لأمير الشرقية بعد رفعه في «كليمنجارو» والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سموه خلال اللقاء على إيجاز عن رحلات الغامدي القادمة، مشيدا سموه بجهوده وإنجازاته، ومتمنيا له التوفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر إهداء شعار الرؤية لأمير الشرقية بعد رفعه في «كليمنجارو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.