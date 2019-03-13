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إهداء شعار الرؤية لأمير الشرقية بعد رفعه في «كليمنجارو»

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيزأمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، الرحال والمؤلف خالد الغامدي الذي قام بإهداء سموه العلم الذي يحمل شعار رؤية المملكة ٢٠٣٠، بعد نجاحه في رفعه فوق قمة كليمنجارو، رابع أعلى قمة في العالم والأعلى في القارة الإفريقية.

واطلع سموه خلال اللقاء على إيجاز عن رحلات الغامدي القادمة، مشيدا سموه بجهوده وإنجازاته، ومتمنيا له التوفيق.


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