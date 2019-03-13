شكرا لقرائتكم خبر عن منصات نفطية تفاعلية في «ربيع النعيرية» والان نبدء بالتفاصيل

تستقبل محافظة النعيرية زوارها للاستمتاع بفعاليات «موسم الشرقية» ابتداء من يوم غد الخميس وحتى 30 مارس الجاري، تحت شعار «الشرقية ثقافة وطاقة». وتشمل الفعاليات التي تم اختيار موقع «ربيع النعيرية» لاستضافتها، معارض تفاعلية متنقلة ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» عبر فعالية «إثراء لاب». كما تركز الفعاليات على جانب التعريف بالطاقة عبر فعالية «تجربة المنصات النفطية»، وهي تجربة تفاعلية فريدة من نوعها، تتيح للمشاركين فرصة العمل على منصة الحفر التي تتم في أعمال استخراج النفط باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، كما تحقق الفعاليات رغبة الزوار من مختلف الشرائح العمرية لخوض تجربة غنية بالمعلومات والمعرفة تعتمد على أحدث التقنيات التي تستعرض عمليات التنقيب وإنتاج النفط، عبر فعالية «تجربة تفاعلية لعملية إنتاج النفط».



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