شكرا لقرائتكم خبر عن «موسم الشرقية» .. عروض «سيرك إلواز» وطائرات «الريد بول» تنعش سياحة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

100 فعالية ثقافية ورياضية وترفيهية تغطي سماء المنطقة

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ينطلق غدا «الخميس»، أول أيام مهرجان التسوق، الذي تُنظمه غرفة الشرقية ضمن فعاليات «موسم الشرقية 2019م» في الفترة من 14 إلى 30 مارس، ويأتي كأول موسم من مواسم السعودية الأحد عشر لعام 2019م، التي سوف تنطلق في مختلف مناطق المملكة ضمن برنامج جودة الحياة 2020م، الذي يٌعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030م، الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة جاذبية المملكة سياحيًا.

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: يتميز مهرجان هذا العام بتنوع أنشطته وفعالياته، التي تُبرز طابع المنطقة الشرقية وتُعبر عن أصالتها وثقافتها الممتدة عبر التاريخ، وتؤكد على الهوية الوطنية وترسيخها بين الأجيال القادمة، ومن جانب آخر يُقدّم تخفيضات وعروضا مُميزة وغير مسبوقة على العديد من العلامات التجارية وبيوت الموضة والأزياء ومستلزمات العائلة.

ويُقدم المهرجان فعالياته في عدد من المجمعات التجارية الكُبرى بالمنطقة، كمجمع الراشد ودارين والشاطئ، وذلك من خلال أربعة أركان رئيسية، منها ركن المسرح، الذي سوف يُقام في المجمعات الثلاثة، وهو عبارة عن برنامج مسرحي تعريفي وترفيهي متكامل، ويتضمن بجانب العروض المسرحية الشيقة والممتعة العديد من الهدايا اليومية للأطفال، وكذلك ركن حديقة الأطفال، الذي يُقام أيضًا بالمجمعات الثلاثة، وهي عبارة عن حديقة مبتكرة وحديثة، حيث تحتوي بين أركانها معالم المنطقة الشرقية الرئيسية وتضم بين أرجائها أماكن تفاعلية لها علاقة بتنمية الطاقة الذهنية والفنية لدى الأطفال مع وجود مُشغلين متخصصين وفريق مُحترف لتنظيم وأمن وسلامة الأطفال.

ويُقام الركن التراثي «ميناء دارين» في مجمعي الراشد ودارين، ويتضمن بين جنباته ديكورًا تراثيًا بحريًا يبرز أصالة وعراقة ميناء دارين، الذي كان يُسمى قديمًا ميناء المسك والعنبر ويعود تاريخه إلى ما قبل العصر الإغريقي، وسوف تتم من خلاله أيضًا استضافة حرفيين شعبيين ماهرين بالصناعات التراثية لعرضها على الجمهور من الزوار، وفرق شعبية لتقديم الفلكلور الشعبي كل يوم جمعة، فضلاّ عن التصوير التراثي، الذي يتم من خلاله تصوير الأطفال مع التصميمات الشعبية والتراثية وتسليمهم الصور في نفس اليوم، وهو ما يُرسخ لدى الأطفال حضارة منطقتهم وتاريخها.

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ويأتي ركن الطاقة «VR» الذي سيُقام في مجمعي الراشد ودارين، ويتم من خلاله عرض أفلام الواقع الافتراضي القصيرة، التي توضح للأجيال القادمة طريقة استخراج النفط وبعض العمليات الصناعية الأُخرى المرتبطة بالنفط، فضلا عن عرض الأفلام القديمة لشركة أرامكو السعودية، وهو ما يُعزّز في الأطفال ثقافة العمل والإنتاج ويثقل معلوماتهم بتاريخ المنطقة النفطي.