«موسم الشرقية» .. عروض «سيرك إلواز» وطائرات «الريد بول» تنعش سياحة الدمام

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فرقـة «فرانـك سـيناترا» تحيي حفلا عائليا بكورنيش الدمام
ينطلق غدا «الخميس»، أول أيام مهرجان التسوق، الذي تُنظمه غرفة الشرقية ضمن فعاليات «موسم الشرقية 2019م» في الفترة من 14 إلى 30 مارس، ويأتي كأول موسم من مواسم السعودية الأحد عشر لعام 2019م، التي سوف تنطلق في مختلف مناطق المملكة ضمن برنامج جودة الحياة 2020م، الذي يٌعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030م، الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة جاذبية المملكة سياحيًا.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: يتميز مهرجان هذا العام بتنوع أنشطته وفعالياته، التي تُبرز طابع المنطقة الشرقية وتُعبر عن أصالتها وثقافتها الممتدة عبر التاريخ، وتؤكد على الهوية الوطنية وترسيخها بين الأجيال القادمة، ومن جانب آخر يُقدّم تخفيضات وعروضا مُميزة وغير مسبوقة على العديد من العلامات التجارية وبيوت الموضة والأزياء ومستلزمات العائلة.
ويُقدم المهرجان فعالياته في عدد من المجمعات التجارية الكُبرى بالمنطقة، كمجمع الراشد ودارين والشاطئ، وذلك من خلال أربعة أركان رئيسية، منها ركن المسرح، الذي سوف يُقام في المجمعات الثلاثة، وهو عبارة عن برنامج مسرحي تعريفي وترفيهي متكامل، ويتضمن بجانب العروض المسرحية الشيقة والممتعة العديد من الهدايا اليومية للأطفال، وكذلك ركن حديقة الأطفال، الذي يُقام أيضًا بالمجمعات الثلاثة، وهي عبارة عن حديقة مبتكرة وحديثة، حيث تحتوي بين أركانها معالم المنطقة الشرقية الرئيسية وتضم بين أرجائها أماكن تفاعلية لها علاقة بتنمية الطاقة الذهنية والفنية لدى الأطفال مع وجود مُشغلين متخصصين وفريق مُحترف لتنظيم وأمن وسلامة الأطفال.
ويُقام الركن التراثي «ميناء دارين» في مجمعي الراشد ودارين، ويتضمن بين جنباته ديكورًا تراثيًا بحريًا يبرز أصالة وعراقة ميناء دارين، الذي كان يُسمى قديمًا ميناء المسك والعنبر ويعود تاريخه إلى ما قبل العصر الإغريقي، وسوف تتم من خلاله أيضًا استضافة حرفيين شعبيين ماهرين بالصناعات التراثية لعرضها على الجمهور من الزوار، وفرق شعبية لتقديم الفلكلور الشعبي كل يوم جمعة، فضلاّ عن التصوير التراثي، الذي يتم من خلاله تصوير الأطفال مع التصميمات الشعبية والتراثية وتسليمهم الصور في نفس اليوم، وهو ما يُرسخ لدى الأطفال حضارة منطقتهم وتاريخها.
ويأتي ركن الطاقة «VR» الذي سيُقام في مجمعي الراشد ودارين، ويتم من خلاله عرض أفلام الواقع الافتراضي القصيرة، التي توضح للأجيال القادمة طريقة استخراج النفط وبعض العمليات الصناعية الأُخرى المرتبطة بالنفط، فضلا عن عرض الأفلام القديمة لشركة أرامكو السعودية، وهو ما يُعزّز في الأطفال ثقافة العمل والإنتاج ويثقل معلوماتهم بتاريخ المنطقة النفطي.
وستحتضن مدينة الدمام في منتزه لايف بارك، عروض «سيرك إلواز» من 14 إلى 30 مارس الجاري وهو أحـد أهـم وأعـرق عـروض السـيرك العالميـة التي تقدم الأكروبات المثيرة والاستعراضات البهلوانية بما يتناسب مع جميع الفئات والأعمار، كما سيقام مهرجان عرض الدراجات النارية «سعودي بايك شو» في يومي 15 و16 مارس في منتزه لايف بارك أيضاً، ويســتقطب المهرجان جميــع هــواة الدراجــات الناريــة بالمملكــة والخليــج بمختلــف أنــواع الدراجــات الناريــة.
ويقدم فريق طائرات الريد بول عــرضًا جـويًا اســتعراضيًا شـيقًا، ابتداء من يوم 14 وحتى 16 من الشهر الجاري بالقــرب مــن شــاطئ كورنيش الدمام، حيث يســتعرض فيــه الطيارون مهــارات التحليــق والمنــاورة الســريعة، وينطلق يوم 20 مارس مهرجـان السـاحل الشـرقي أحـد أكبـر المهرجانـات، وهـو الأول مـن نوعـه فـي المملكـة مـن حيـث العـروض البحريـة التراثيـة، حيث تسـهم فعاليـات هـذا المهرجـان فــي تأكيــد التواصــل الحضــاري والثقافــي، والتعــريف بأهــم المجــالات الثقافيــة والتراثيــة الراقيــة التــي تمثــل تــراث المنطقــة.
ويتمتع أهالي مدينة الدمام بفعاليـة عائليـة ذات طابـع ربيعـي تحييهـا فرقـة «فرانـك سـيناترا» خلال الفترة من 21 وحتى 30 مارس في بلازا الشاطئ الشمالي بكورنيش الدمام، ويجتمـع في هذه الفعالية الممتعة أفضــل مقدمــي الخدمــات والمطاعــم، وتشــتمل على نشــاطات مختلفــة تناسب جميــع الفئـات العمريـة، كما يترقب هواة الفورميلا السـباق الرياضـي المائـي العالمـي الذي سيقام في كورنيش الدمام من 28 إلى 30 مارس الجاري بمشـاركة فـرق عالميـة، ويتـم السـباق بــزوارق ســريعة ويعيــش عشــاق الســباق أجــواء التشــويق والحمــاس ويتخلــل الســباق عــروض شــيقة ومبهــرة، وهــي جولــة رســمية مجدولة لســباقات الفورمــولا ١ للــزوارق.
ويوحي عرض السيارات المعدلة للزائـر بـأنه يعيـش فـي أجـواء السـعودية فـي عـام 1960م وسيشـعر بإحسـاس هـذا الزمـن، مـن خـلال قطـع السـيارات المركونـة فـي زوايـا المعـرض تصاحبهـا عـروض موسـيقية لفـرق عربيـة وأجنبيـة، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 20 مارس الحالي بواجهة كورنيش الدمام البحرية.
ويتضمن «موسم الشرقية» أكثر من 100 فعالية ثقافية وترفيهيه وسياحية ورياضية متميّزة تغطي مختلف مدن المنطقة الشرقية. وتتميّز هذه الفعاليات بالتنوع والتشويق إلى جانب الثراء المعرفي والفني ومناسبتها لجميع فئات المجتمع، مما يجعلها محط أنظار الجميع.
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