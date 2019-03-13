شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لمنسوبي «ارتقاء»: واكبوا التطور التقني لخدمة مجتمعكم والان نبدء بالتفاصيل

رحب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، خلال مجلس سموه الأسبوعي «الإثنينية» بديوان الإمارة، بالمشاركين في الملتقى الهندسي الخليجي 22 المنعقد في مدينة الدمام، داعيا سموه الله أن يكلل عملهم بالنجاح وأن تكون اجتماعاتهم وورش أعمالهم فيها فائدة للمجتمع الخليجي وأن تخرج عنها مخرجات بإذن الله تنفع الجميع.

أفكار رائدة

وقال سموه في اللقاء الذي استضاف فيه منسوبي الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية «ارتقاء»: إن العمل الذي تقوم به الجمعية لإعادة تأهيل الحاسبات وتوزيعها على المحتاجين من الجمعيات الخيرية والمرافق التعليمية والأفراد يعد من الأفكار الرائدة التي نجد أنها تمس شيئا مهما في حياتنا بالوقت الحاضر، فالآن أصبحت الأجهزة بكافة أنواعها واقعا ملموسا وواقعا نعيشه ليس للترف ولكنها كحاجة أساسية واستعمال يومي ومع تطور العلم وتطور الأدوات يصبح الجديد قديما.

منافذ الخير

وأضاف سموه «نحن مجتمع استهلاكي بطبعنا ولكن أيضا لنا إخوة وأخوات وأبناء وبنات لهم حاجة في هذه الأجهزة ونستطيع أن نوفرها لهم، فالشركات الكبرى والرائدة في المنطقة الشرقية قامت بالمبادرة بالتبرع بكل الأجهزة المستخدمة والتي يجري استبدالها بأجهزة جديدة لجمعية ارتقاء والتي قامت مشكورة أيضا بتأهيل هذه الأجهزة ونشرها في مجموعة كبيرة بمنافذ الخير والبركة ويعم بالنفع عدد كبير من إخواننا وأخواتنا في مناطق المملكة».

وأضاف سموه إن التطور في تسارع يومي ولا يقف عند حد معين وبالتالي يجب علينا أن نؤهل أبناءنا بالشكل الممكن والملائم بوجود عقول مدركة وعقول قادرة أن تعيد برمجة هذه الحواسيب وهذه الآلات الذكية وتحديثها إلى ماهو جديد.

المستقبل القريب

Advertisements

وأكد سموه على أن حفظ النعم من الأمور الغالية على قلب الجميع وهناك عقول ولله الحمد وفقت أنها تقوم بحسن الاستثمار وكلي ثقة بأن القائمين على جمعية ارتقاء سيجدون في المستقبل القريب استخدامات أفضل بما يمكن أن يستخلصوه من هذه الأجهزة، فأوصيهم بأن يعملوا على هذا الاتجاه لأن هذا هو المستقبل وأن يواكبوا التطور التقني بما فيه خدمة للمجتمع، فنحن ولله الحمد أولا وأخيرا أمة مسلمة نعرف قيمة النعمة بغض النظر عن ماهيتها، فالنعمة ليست فقط الطعام ولكنها كل شيء يستخدم ويستفيد منه الإنسان يعتبر نعمة فلهم منا كل الشكر والتقدير ونشد على أيديهم.

وأهاب سموه بالشركات والمؤسسات الكبيرة في المنطقة الشرقية وغيرها من الجهات أن تبادر عندما تريد أن تحدّث أجهزتها أن تفكر في ارتقاء كجهة تستطيع أن تستقطب ما لديها من رجيع، وأن تبادر بإرسالها إلى هذه الجمعية الخيرية لخدمة الصالح العام.

وخلال اللقاء رحب سموه بطلاب متوسطة الجبيل الذين حصلوا على العديد من الجوائز والميداليات، مؤكدا سموه أن ما حصلوا عليه لم يأت من فراغ بل جاء بجهد وعمل جعلهم مثاليين، فلنا الفخر بهم، ونتمنى أن يكونوا قدوات صالحة لإخوانهم في المدارس الأخرى سواء في محافظة الجبيل أو مدارس المنطقة الشرقية.

كما رحب سموه بالأبناء الأيتام من منسوبي جمعية «إخاء»، وقال سموه «هم إخواننا وأبناؤنا وسعيدون بوجودهم معنا دائما نسعد بوجود كل فئات المجتمع من كل مكان وكل مجال ونسعد بوجودهم ونسعد بما يقدمونه للمجتمع من مساهمات، وإن كان هؤلاء الأبناء فقدوا آباءهم أو أمهاتهم فأقولها بكل أمانة والدكم وأبوكم دائما هو سلمان بن عبدالعزيز الذي يرعى كل أبنائه في هذا البلد العزيز فلكم مني الترحيب والتقدير.

كما رحب سموه بشكل شخصي بمساعد مدير عام الأمن العام اللواء غرم الله الزهراني، والذي عمل لسنوات في المنطقة الشرقية والذي يقوم حاليا بعمل جليل قائلا "سعدت برؤياه وأهلا ومرحبا به بين أحبابه وأصدقائه".

الجهة الخيرية

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء" عبدالله الفوزان، أن الجمعية هي الجهة الخيرية الوحيدة المرخصة من قبل مايكروسوفت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الجمعية الوحيدة المتخصصة في إعادة تأهيل أجهزة الحاسب الآلي على مستوى الوطن العربي، وقد تمكنت بفضل الله من جمع 43.600 جهاز، وأنجزت 21.000 جهاز مؤهل.

فيما أوضح نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة بشركة سابك، المهندس عوض آل ماكر، في كلمته نيابة عن المانحين أن الجمعية وفرت لهم فرصة عظيمة غابت لأعوام سابقة من خلال حفظها للنعمة الرقمية المهدرة، والتي سارع الجميع لاغتنامها.