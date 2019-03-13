شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة التشغيلية لعمليات الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو لأعمال الخليج بالخفجي رئيس اللجنة التشغيلية لعمليات الخفجي المشتركة المهندس عازب القحطاني؛ وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد متمنيا سموه له التوفيق والسداد.



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