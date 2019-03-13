شكرا لقرائتكم خبر عن ناد للإبداع الإعلامي بالابتدائية السادسة عشرة والان نبدء بالتفاصيل
وجاء ذلك في النادي الإعلامي والذي انطلق تحت شعار «معا نبدع» للمنسقة الإعلامية مريم العبدالقادر ضمن مبادرة "حكايا ومواهب إعلامية تحت الأثير"، في مقر الابتدائية السادسة عشرة بتعليم غرب الدمام وبقيادة القائدة التربوية المها العتيبي، وذلك في إطار الرقي بمستوى التفاعل الإعلامي الهادف، وصقل المواهب الإعلامية لدى السفيرات الإعلاميات، من خلال إعدادهن لخوض غمار تجربة العمل الإعلامي.
وتفاعلت السفيرات الإعلاميات والبالغ عددهن 30 سفيرة إعلامية من منطلق الأدوات الإثرائية في النادي ومنطلق تجربة المجتمع المهني واتسقن في 4 مجموعات مهنية تنوعت بين مجموعة الإلقاء والشعر، فن الرسم الكاريكاتيري لخوض التجارب الإعلامية والتي تتيح لهن فرصة التفاعل الإعلامي على مستوى المدرسة ومخرجات النادي الإعلامي من خلال إبراز أعمال الطالبات في مختلف الوسائل الإعلامية من خلال المبادرة بالمشاركة في أنشطة المدرسة المختلفة.
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