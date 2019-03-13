شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يدشن مهرجان "كلنا الخفجي" في نسخته السابعة والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس مهرجان «كلنا الخفجي» بنسخته السابعة، جاء ذلك خلال استقبال سموه محافظ الخفجي محمد الهزاع واللجنة المنظمة للمهرجان.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالحاضرين، مؤكداً على أهمية الفعاليات السياحية في استمرار العملية التنموية بالمنطقة، كما أكد على أن إقامة المهرجان بنسخته السابعة يوجب استمرار تطوير مثل هذه الفعاليات لتلبي احتياجات أهالي المحافظة، وتوفر فرص العمل لأبناء المحافظة.

من جهته قدم محافظ الخفجي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لدعمهما المستمر ومتابعتهما لكافة البرامج والأنشطة بالمحافظة، مبيناً أن المهرجان يشهد تنوعاً في فعالياته ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.

ثم استعرض المدير التنفيذي للمهرجان سطام البلوي فعاليات المهرجان المتنوعة والتي يتخللها عروض ترفيهية لفرقة خواطر الظل العالمي، وعروض السيرك العالمي، وفعاليات إثراء التي قدمتها أرامكو السعودية وفعاليات للأطفال وأركان الأسر المنتجة، وفي نهاية اللقاء استلم سموه هديةً تذكاريةً من إدارة المهرجان قدمها نيابةً عنهم محافظ الخفجي، كما كرم سموه الجهات الراعية والداعمة.