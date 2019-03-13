النفط يرتفع بدعم من خطة سعودية لخفض صادرات الخام

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط قليلًا يوم أمس الثلاثاء، بدعم من علامات على تقليص المعروض العالمي، بعدما قال مسؤول: إن المملكة تخطط لخفض صادرات النفط في إبريل، بينما خفضت الحكومة الأمريكية توقعاتها لنمو الإنتاج المحلي من الخام.

وصرح مسؤول سعودي بأن المملكة، التي تسعى للقضاء على تخمة في المعروض ودعم الأسعار، تخطط لخفض صادراتها من النفط الخام في إبريل لما دون 7 ملايين برميل يوميًّا، بينما ستبقي على إنتاجها أقل كثيرًا من 10 ملايين برميل يوميًّا، بحسب وكالة “رويترز”.

Advertisements

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 9 سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المائة، ليبلغ عند التسوية 66.67 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات، أو 0.1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 56.87 دولار للبرميل.

ومنذ بداية العام، ارتفع كل من برنت والخام الأمريكي بنحو 25 في المائة.