، مكة.. مشرف التعليم المستمر يتفقد سير العمل في "الليلية الخامسة" بالشرائع ،

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تفقَّد مشرف التعليم المستمر نبيل بخاري بتعليم مكة المكرمة، خلال جولة ميدانية مساء أمس، سير العمل الدراسي بمدرسة الثانوية الخامسة الليلية بالشرائع.
وكان في استقباله قائد الثانوية الخامسة الليلية فيصل الأسمري، ووكيل المدرسة فهد الحارثي، واطلع على السجلات الأكاديمية للطلاب، وأطلعه المرشد الطلابي مبارك العتيبي على السجلات الإرشادية التربوية، كما تفقد مستوى تحصيل الطلاب، وأثنى على العمل المقدَّم في المدرسة.
وأشار "بخاري" إلى أن "المتبقي على اختبارات الفصل الثاني شهر وأسابيع، ويجب عليكم المواصلة في الحضور، وعدم الغياب الذي قد يؤثر في مسيرتكم التعليمية"، موضحًا أن "نظام المقررات نظام دقيق، لا يقبل الغياب المتكرر دون عذر، كما يوجد حرمان من المواد التي يكثر فيها الغياب؛ فعليكم -بارك الله فيكم- الحرص على الحضور، وطلب العلم لتحقيق نتائج تقودكم إلى النجاح والتميز".
ووقف "بخاري" على المستويات التحصيلية للدارسين، وحث كل الطلاب على الجد والمثابرة والاجتهاد، مشيرًا إلى أن إدارة تعليم مكة المكرمة وفَّرت جميع الإمكانات المتاحة لتوفير أفضل الخدمات التربوية لتحقيق أهدافها المرسومة لها.
وفي نهاية الجولة أثنى مشرف التعليم المستمر نبيل بخاري على الانضباط في حضور الطلاب، كما أثنى على قائد المدرسة فيصل الأسمري، وعلى الكادر التعليمي والإداري، وحث الجميع على مواصلة الجهد، وتهيئة الأجواء الدراسية للطلاب، وتشجيعهم على التحصيل العلمي الفعّال والتركيز، وتحقيق ذلك من خلال توافر عوامل عدة، أهمها تهيئة الطالب نفسيًا.
مكة.. مشرف التعليم المستمر يتفقد سير العمل في "الليلية الخامسة" بالشرائعهادي العصيمي الخليج 365 2019-03-13
تفقَّد مشرف التعليم المستمر نبيل بخاري بتعليم مكة المكرمة، خلال جولة ميدانية مساء أمس، سير العمل الدراسي بمدرسة الثانوية الخامسة الليلية بالشرائع.
وكان في استقباله قائد الثانوية الخامسة الليلية فيصل الأسمري، ووكيل المدرسة فهد الحارثي، واطلع على السجلات الأكاديمية للطلاب، وأطلعه المرشد الطلابي مبارك العتيبي على السجلات الإرشادية التربوية، كما تفقد مستوى تحصيل الطلاب، وأثنى على العمل المقدَّم في المدرسة.
وأشار "بخاري" إلى أن "المتبقي على اختبارات الفصل الثاني شهر وأسابيع، ويجب عليكم المواصلة في الحضور، وعدم الغياب الذي قد يؤثر في مسيرتكم التعليمية"، موضحًا أن "نظام المقررات نظام دقيق، لا يقبل الغياب المتكرر دون عذر، كما يوجد حرمان من المواد التي يكثر فيها الغياب؛ فعليكم -بارك الله فيكم- الحرص على الحضور، وطلب العلم لتحقيق نتائج تقودكم إلى النجاح والتميز".
ووقف "بخاري" على المستويات التحصيلية للدارسين، وحث كل الطلاب على الجد والمثابرة والاجتهاد، مشيرًا إلى أن إدارة تعليم مكة المكرمة وفَّرت جميع الإمكانات المتاحة لتوفير أفضل الخدمات التربوية لتحقيق أهدافها المرسومة لها.
وفي نهاية الجولة أثنى مشرف التعليم المستمر نبيل بخاري على الانضباط في حضور الطلاب، كما أثنى على قائد المدرسة فيصل الأسمري، وعلى الكادر التعليمي والإداري، وحث الجميع على مواصلة الجهد، وتهيئة الأجواء الدراسية للطلاب، وتشجيعهم على التحصيل العلمي الفعّال والتركيز، وتحقيق ذلك من خلال توافر عوامل عدة، أهمها تهيئة الطالب نفسيًا.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
01:33 AM
موضحًا أن نظام المقررات نظام دقيق لا يقبل الغياب المتكرر دون عذر
تفقَّد مشرف التعليم المستمر نبيل بخاري بتعليم مكة المكرمة، خلال جولة ميدانية مساء أمس، سير العمل الدراسي بمدرسة الثانوية الخامسة الليلية بالشرائع.
وكان في استقباله قائد الثانوية الخامسة الليلية فيصل الأسمري، ووكيل المدرسة فهد الحارثي، واطلع على السجلات الأكاديمية للطلاب، وأطلعه المرشد الطلابي مبارك العتيبي على السجلات الإرشادية التربوية، كما تفقد مستوى تحصيل الطلاب، وأثنى على العمل المقدَّم في المدرسة.
وأشار "بخاري" إلى أن "المتبقي على اختبارات الفصل الثاني شهر وأسابيع، ويجب عليكم المواصلة في الحضور، وعدم الغياب الذي قد يؤثر في مسيرتكم التعليمية"، موضحًا أن "نظام المقررات نظام دقيق، لا يقبل الغياب المتكرر دون عذر، كما يوجد حرمان من المواد التي يكثر فيها الغياب؛ فعليكم -بارك الله فيكم- الحرص على الحضور، وطلب العلم لتحقيق نتائج تقودكم إلى النجاح والتميز".
ووقف "بخاري" على المستويات التحصيلية للدارسين، وحث كل الطلاب على الجد والمثابرة والاجتهاد، مشيرًا إلى أن إدارة تعليم مكة المكرمة وفَّرت جميع الإمكانات المتاحة لتوفير أفضل الخدمات التربوية لتحقيق أهدافها المرسومة لها.
وفي نهاية الجولة أثنى مشرف التعليم المستمر نبيل بخاري على الانضباط في حضور الطلاب، كما أثنى على قائد المدرسة فيصل الأسمري، وعلى الكادر التعليمي والإداري، وحث الجميع على مواصلة الجهد، وتهيئة الأجواء الدراسية للطلاب، وتشجيعهم على التحصيل العلمي الفعّال والتركيز، وتحقيق ذلك من خلال توافر عوامل عدة، أهمها تهيئة الطالب نفسيًا.
، مكة.. مشرف التعليم المستمر يتفقد سير العمل في "الليلية الخامسة" بالشرائع ،
المصدر : الخليج 365
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