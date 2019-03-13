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تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، بعد أن أسقط نظيره أتلتيكو مدريد 3 / 0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ( الإياب) مساء أمس على أرض ملعب " أليانزستاديوم" وجاءت الأهداف الثلاثة لليوفي بتوقيع كريستيانو رونالدو (120 هدفًا في دوري الأبطال)
وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح اتلتيكو بهدفين دون مقابل، لكن اليوفي ثأر لنفسه.
وفي المباراة الثانية تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تغلبه على (شالكة) الألماني 7-0 بعد أن انتهت مباراة الذهاب بانتصار السيتي 3-2.
"رونالدو" يقود يوفنتوس لربع نهائي دوري الأبطالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-13
تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، بعد أن أسقط نظيره أتلتيكو مدريد 3 / 0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ( الإياب) مساء أمس على أرض ملعب " أليانزستاديوم" وجاءت الأهداف الثلاثة لليوفي بتوقيع كريستيانو رونالدو (120 هدفًا في دوري الأبطال)
وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح اتلتيكو بهدفين دون مقابل، لكن اليوفي ثأر لنفسه.
وفي المباراة الثانية تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تغلبه على (شالكة) الألماني 7-0 بعد أن انتهت مباراة الذهاب بانتصار السيتي 3-2.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
01:19 AM
في مباراة مثيرة .. والسيتي يكسب شالكة
تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، بعد أن أسقط نظيره أتلتيكو مدريد 3 / 0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ( الإياب) مساء أمس على أرض ملعب " أليانزستاديوم" وجاءت الأهداف الثلاثة لليوفي بتوقيع كريستيانو رونالدو (120 هدفًا في دوري الأبطال)
وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح اتلتيكو بهدفين دون مقابل، لكن اليوفي ثأر لنفسه.
وفي المباراة الثانية تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تغلبه على (شالكة) الألماني 7-0 بعد أن انتهت مباراة الذهاب بانتصار السيتي 3-2.
، "رونالدو" يقود يوفنتوس لربع نهائي دوري الأبطال ،
المصدر : الخليج 365
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