، "الصحة" تعلن احتضان حجز الشرائع تنفيذ فعالية "مكة تمشي" يوم الجمعة القادم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامناً مع الحملة التوعوية للمشي التي ستُطلقها الوزارة في جميع مناطق المملكة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، عن اكتمال خطة الاستعداد لتنفيذ فعالية المشي يوم الجمعة القادم بعد صلاة العصر مباشرة، واختيار ممشى الشرائع بحجز السيارات كموقع لتنفيذ الفعالية.

يأتي ذلك تزامناً مع الحملة التوعوية للمشي التي ستُطلقها "وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك تحت شعار "امش 30" تحت رعاية معالي وزير الصحة والذي سوف يشارك مشاة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي: إن "الحملة تهدف إلى زيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، كما أنها تعزّز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، مشيراً إلى أن المشي يساعد على تحسين المزاج، وكذلك المحافظة على صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة، والمساعدة على نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.

وذكر "العتيبي" أن الفعالية تحت رعاية وزير الصحة وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة وقيادات الصحة والجهات الحكومية والأهلية ومشاركة سكان مكة المكرمة".

يذكر أن صحة مكة أطلقت حملة إعلامية مسبقة لتوعية سكان مكة المكرمة بالمشاركة في الفعالية وطرحت رابط تسجيل في الفعالية من خلال الباركود الموجود في الإعلان.