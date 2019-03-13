، 8  تنبيهات لمكة والمدينة وتبوك: هطول أمطار وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت عددًا من المحافظات بالمناطق الثلاث.. وتستمر حتى مساء الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل تربة ورنية والمويه وظلم والخرمة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، قالت فيه إن المنطقة تشهد فرصة هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف والكامل ومدركة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه ثالث للمنطقة ذكرت أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية، وتشمل القنفذة والليث وجدة وخليص والكامل ورابغ ومكة المكرمة والطائف والخط الواصل إلى جيزان، وتبدأ الساعة الـ08.00 في صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل مهد الذهب والحناكية وثرب والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة المدينة المنورة ذكرت الأرصاد أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية، وتشمل المدينة المنورة والعلا وخيبر ووادي الفرع وبدر واليتمة والرايس وينبع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه ثالث للمدينة المنورة ذكرت أنها تشهد فرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الحناكية والمدينة المنورة والعلا ومهد الذهب وخيبر وينبع وبدر ووادي الفرع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة تبوك بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل تبوك وتيماء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة تبوك قالت الأرصاد إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية، وتشمل الوجه وأملج وضباء وحقل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.