، بالفيديو .. ‏هكذا أجاب الشيخ "السند" عن حكم فضل العُمرة في شهر رجب ،

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قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل العمرة في شهر رجب حديثًا يبين فضله أو أجر مشروعيته على سائر الشهور وهذا أيضًا يكون فيما يظنه بعض الناس من خصائص شهر رجب بصلاة الرغائب أو احتفاء بليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 منه فلذلك لم يثبت في ليلة أو يوم أو وقت من شعبان حديثًا من النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً أن يكون في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك في شهر رجب.
جاء ذلك في إجابة الشيخ السند عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة على حديث الناس في اهتمامهم بالعمرة في شهر رجب وهل فيها أصل أم لا.
وقال الشيخ السند إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات وكلها كانت في شهر ذي القعدة، وإن من خصائص شهر رجب أنه من أشهر الله الحرم، وقال الله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْۚ.. الآية " والأربعة الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل ثلاثًا متوالية وهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم وشهرًا فردًا وهو شهر رجب وهي الأشهر الحرم والظلم فيها ليس كغيرها من الشهور.
بالفيديو .. هكذا أجاب الشيخ "السند" عن حكم فضل العُمرة في شهر رجبهادي العصيمي الخليج 365 2019-03-13
قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل العمرة في شهر رجب حديثًا يبين فضله أو أجر مشروعيته على سائر الشهور وهذا أيضًا يكون فيما يظنه بعض الناس من خصائص شهر رجب بصلاة الرغائب أو احتفاء بليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 منه فلذلك لم يثبت في ليلة أو يوم أو وقت من شعبان حديثًا من النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً أن يكون في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك في شهر رجب.
جاء ذلك في إجابة الشيخ السند عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة على حديث الناس في اهتمامهم بالعمرة في شهر رجب وهل فيها أصل أم لا.
وقال الشيخ السند إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات وكلها كانت في شهر ذي القعدة، وإن من خصائص شهر رجب أنه من أشهر الله الحرم، وقال الله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْۚ.. الآية " والأربعة الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل ثلاثًا متوالية وهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم وشهرًا فردًا وهو شهر رجب وهي الأشهر الحرم والظلم فيها ليس كغيرها من الشهور.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
12:36 AM
أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وكلها كانت في ذي القعدة
قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل العمرة في شهر رجب حديثًا يبين فضله أو أجر مشروعيته على سائر الشهور وهذا أيضًا يكون فيما يظنه بعض الناس من خصائص شهر رجب بصلاة الرغائب أو احتفاء بليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 منه فلذلك لم يثبت في ليلة أو يوم أو وقت من شعبان حديثًا من النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً أن يكون في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك في شهر رجب.
جاء ذلك في إجابة الشيخ السند عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة على حديث الناس في اهتمامهم بالعمرة في شهر رجب وهل فيها أصل أم لا.
وقال الشيخ السند إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات وكلها كانت في شهر ذي القعدة، وإن من خصائص شهر رجب أنه من أشهر الله الحرم، وقال الله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْۚ.. الآية " والأربعة الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل ثلاثًا متوالية وهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم وشهرًا فردًا وهو شهر رجب وهي الأشهر الحرم والظلم فيها ليس كغيرها من الشهور.
، بالفيديو .. هكذا أجاب الشيخ "السند" عن حكم فضل العُمرة في شهر رجب ،
المصدر : الخليج 365
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