محمد بن مسعود - الدمام - سرقوا حظيرة أحد المواطنين.. وأحيلوا إلى جهات التحقيق تمكنت شرطة أبوعريش بمنطقة "جازان" من القبض على لصوص قاموا بسرقة عددٍ من المواشي من حظيرة مواطن. وتشير التفاصيل إلى أن عددًا من الأحداث قاموا بالسطو على حظيرة أحد المواطنين والذي قام بدوره بتبليغ الجهات المعنية، ومن ثم متابعتهم حتى تم القبض عليهم، وإحالتهم بحكم الاختصاص إلى جهات التحقيق. جازان .. لصوص "المواشي" في قبضة شرطة أبوعريش قاسم الخبراني الخليج 365 2019-03-13 تمكنت شرطة أبوعريش بمنطقة "جازان" من القبض على لصوص قاموا بسرقة عددٍ من المواشي من حظيرة مواطن. وتشير التفاصيل إلى أن عددًا من الأحداث قاموا بالسطو على حظيرة أحد المواطنين والذي قام بدوره بتبليغ الجهات المعنية، ومن ثم متابعتهم حتى تم القبض عليهم، وإحالتهم بحكم الاختصاص إلى جهات التحقيق. Advertisements 13 مارس 2019 - 6 رجب 1440 12:16 AM سرقوا حظيرة أحد المواطنين.. وأحيلوا إلى جهات التحقيق سرقوا حظيرة أحد المواطنين.. وأحيلوا إلى جهات التحقيق تمكنت شرطة أبوعريش بمنطقة "جازان" من القبض على لصوص قاموا بسرقة عددٍ من المواشي من حظيرة مواطن. وتشير التفاصيل إلى أن عددًا من الأحداث قاموا بالسطو على حظيرة أحد المواطنين والذي قام بدوره بتبليغ الجهات المعنية، ومن ثم متابعتهم حتى تم القبض عليهم، وإحالتهم بحكم الاختصاص إلى جهات التحقيق. ، جازان .. لصوص "المواشي" في قبضة شرطة أبوعريش ،

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