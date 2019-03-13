، "الخطوط السعودية": لا توجد طائرات "بوينغ 737" ضمن أسطولنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد من الدول أغلقت المجال الجوي أمام طراز "ماكس 8 و9" بعد حادثة إثيوبيا

أكدت الخطوط الجوية السعودية أمس الثلاثاء عدم وجود طائرات «بوينغ 737» ضمن أسطولها .

وتفصيلاً، أوضحت "الخطوط السعودية" في تغريدة عبر "تويتر" ردًّا على أحد المغردين: "لا يوجد ضمن أسطولنا طائرات من طراز 737".

وجاء تأكيد الشركة بعد إغلاق العديد من الدول المجال الجوي أمام طائرات «بوينغ 737 ماكس 8 و9» عقب يومين من تحطُّم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من أحد الطرازَيْن.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية يوم الأحد الماضي في جنوب شرق أديس أبابا بُعيد إقلاعها؛ ما أدى إلى مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها.