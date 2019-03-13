، أمين مكة يخصص وظائف موسمية لأبناء الشهداء المكرمين بحفل حي المعابدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تخلل البرنامج عددٌ من الفعاليات وعرض مرئي لإنجازات المركز

أقام مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة برنامجًا اجتماعيًا نوعيًا بمشاركة شريحة من شرائح المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم في تكريم أبناء شهداء الوطن تحت مسمى "مشاركة ذوي الهمم العالية في تكريم شهداء الوطن".

وفي التفاصيل، أوضح مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم بن عبيد الصواط أن ذوي الهمم العالية من شرائح المجتمع التي يجب الاهتمام بها ومشاركتهم ضمن المناسبات المجتمعية أمر مطلوب وخصوصًا عندما يكون التكريم لأغلى أبناء وهم أبناء شهداء الوطن.

وثمّن "الصواط" للحضور والمشاركين حضورهم وتفاعلهم الكبير خصوصًا من رؤساء الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وتخلل البرنامج عددٌ من الفعاليات منها تقديم عرض مرئي لإنجازات المركز وكلمة لذوي الهمم العالية "الصم والبكم" والتي عبروا فيها عن اختيارهم وسعادتهم للمشاركة في تكريم أبناء شهداء الوطن.

وشاركت بلدية المعابدة الفرعية بعرض مرئي عن صحة البيئة وشاركت إدارة الدفاع المدني شعبة السلامة بمركز الدفاع المدني بالمعابدة عن وسائل السلامة، فيما شارك عمد الأحياء بوسائل توضح الدور المهم المناط بهم.

ومن جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس إدارة مركز حي المعابدة الشيخ عابد بن سليم الحسني عن شكره لوكيل البلدية المهندس ناصر الغامدي على حضوره ودعمه لأسر أبناء الشهداء وإعلانه مبادرة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص المتضمنة تخصيص وظائف موسمية لأبناء شهداء الوطن المكرمين في حفل مركز حي المعابدة.

وأشاد مدير المركز سالم الصواط بالدعم الكبير من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، لمراكز الأحياء بمكة المكرمة، والتي تحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله.