تعليقاً على صفقة طائرات 737 ماكس.. “طيران أديل”: نراقب الوضع عن كثب وعلى اتصال دائم مع...

أكد طيران أديل على هامش المعرض السعودي الدولي للطيران الذي انطلق اليوم في العاصمة الرياض أنه فيما يتعلق بصفقة طائرات 737 ماكس، أن الشركة تراقب الوضع عن كثب وعلى اتصال دائم مع شركة بوينج، ولا توجد أي استنتاجات يمكن استخلاصها في الوقت الحالي.

وبينت الشركة أنه تم اختيار طائرات بوينج ٧٣٧ ماكس بعد تحليلات واختبارات خاصة بالأداء والسلامة من قبل لجان شكلت لهذا الغرض والاستعانة بخبراء في مجال الطيران ودراسة جدوى الاستحواذ عليها من الناحية التجارية ومواءمتها لخطط الشركة المستقبلية. وأضافت أن طائرة 737 ماكس الأسرع مبيعًا في تاريخ شركة بوينج، حيث سجلت أكثر من 4800 طلب شراء من أكثر من 100 عميل حول العالم. إلى هذا شددت الشركة على أن سلامة المسافرين وطاقم الرحلة هي أولوية قصوى لديها ولا تهاون فيها إطلاقاً .