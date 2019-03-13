بالصور : أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن بدر

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وعدد من أصحاب السمو الأمراء .

كما أدى الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وأسرة الفقيد وهم: صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن – والد الفقيد – وأصحاب السمو الأمراء ( عبدالعزيز ، محمد ، سعود ، خالد ) إخوان الفقيد, ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين.