اصطدام بين ناقلة مواد كيميائية سعودية وفرقاطة تايوانية في ميناء كيونغ التايواني

تعرّضت ناقلة مواد كيميائية سعودية كانت تحمل مادة الإيثيلين جلايكول، السبت الماضي، لحادث في ميناء كيونغ التايواني، حيث اصطدمت بالفرقاطة “نينغ يانغ FF-938” التابعة للبحرية التايوانية.
ولم تسجّل أي إصابات أو حوادث تسرب في الناقلة أو الفرقاطة الحربية التي كانت تخدم في البحرية الأمريكية في الفترة 1971-1992م، ثم اشترتها تايوان وغيّرت اسمها إلى “Chi Yang”، حيث تستخدمها حالياً بمشاركة الغواصات في إجراء دوريات على طول الساحل الشرقي للبلاد.
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