بعد تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والفيديو عبر تطبيق واتساب في المملكة، عادت الخدمة للتوقف مجدداً. وقال المهتم بالتطبيقات والتسويق الإلكتروني عبدالله السبيعي عبر حسابه على “تويتر”: “تم حجب مكالمات الفيديو والاتصال للواتساب وسبب عمله اليوم هو تغير IP مثل ما توقعنا”. الجدير بالذكر أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة قد وجه في الـ13 من شهر سبتمبر عام 2017 برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات.

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كانت هذه تفاصيل خبر “يا فرحة ما تمت”.. توقف خدمة المكالمات الصوتية والفيديو عبر “واتساب” بالسعودية.. وخبير... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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