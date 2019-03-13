خبير يوضح سبب إعادة حجب مكالمات «واتس آب» بعد عملها لساعات بالسعودية

توقفت خدمة الاتصال الصوتي والمرئي في تطبيق «واتس آب» مجددًا في المملكة، بعد ساعات من تفعليها صباح اليوم الثلاثاء.

وقال خبير التطبيقات التقنية عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن مكالمات الفيديو والاتصال للواتس آب، عادت للتوقف بينما كان سبب عملها صباح اليوم الثلاثاء، هو تغير عنوان بروتوكول الإنترنت IP».

وتصدر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -بشكل دوري- مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من المستخدمين ضد مقدمي الخدمة، ابتداءً من الربع الأول لعام 2017؛ سعيًا لرفع الوعي لدى المستخدمين وتقديم المعلومات التي قد تساعدهم حول أداء مقدمي خدمات الاتصالات في معالجة شكاوى عملائهم.