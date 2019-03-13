مصادر «عاجل»: «المرور» يوافق على مقترح جديد للوحات المركبات الأمامية

وافقت الإدارة العامة للمرور، على مقترح جديد يختص بلوحة المركبات الأمامية، وتحديدًا تلك التي لا يسمح هيكلها بتركيبها في مقدمة السيارة.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن أن إدارة المرور وافقت على مقترح تقدمت به إحدى إداراتها بشأن المركبات التي لا يسمح هيكلها بتركيب اللوحة في منتصف مقدمتها؛ حيث سمحت لقائد المركبة بتركيب اللوحة في طرفي مقدمتها من الجهة اليمنى أو اليسرى.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة التي درست المقترح ورأت الموافقة عليه مع ضرورة إبلاغ منسوبيها العاملين في الميدان.

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يُذكر أن الإدارة العامة للمرور، أمس الإثنين، طبقت خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، من خلال بوابة أبشر.

وأكدت وزارة الداخلية- عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر- أنه «بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ أطلقت الإدارة العامة للمرور خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية».

وأضافت الوزارة: «إن الخدمة ستتاح في مرحلتها الأولى بمنطقة القصيم، على أن تتاح في بقية مناطق المملكة قبل نهاية العام الجاري».