خريجات جامعيات قديمات بلا وظائف.. ملف التهميش في التعليم يطرح أسئلة لا إجابة لها

كشف عدد من الخريجات القديمات، اليوم الثلاثاء، العوائق التي تواجههن عند البحث عن وظيفة، مشيرين إلى أنه يتم استبعادهن عند المفاضلة في بعض الوظائف التعليمية، فنظام (قياس) يشترط أداء الاختبار بينما يرفضهن نظام (جدارة).

وقالت فاطمة الغامدي إحدى الخريجات خلال مداخلة مع برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»، إنها تخرجت منذ 15 عامًا ومتخصصة في اللغة العربية، مشيرة إلى أنها تواجه العديد من المعوقات بداية من الملف الأخضر الذي كان يتم تقديم أوراقهن به عند التقديم على الوظائف، مرورًا بمشكلة المنطقة؛ حيث لا يحق لهن التقديم على وظائف في منطقة غير منطقتهن، وبعد ذلك دخلت «الواسطة والمحسوبية والتعاقد والبديلات».

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وأضافت الغامدي، أنه عقب إنشاء نظام «جدارة» تم استبعاد غير التربويين من الدخول في المفاضلة التعليمية، وصارت الوظائف تنزل بها بـ«القطارة»، على حسب وصفها.

بينما قالت هدى الهلال في اتصال هاتفي بالبرنامج، إنه رغم شح الوظائف الإدارية والتي لا تتجاوز 10% من الاحتياج السنوي، إلا أنه يتم دخول من هم على رأس العمل في المفاضلة من المعلمات التربويات، ويكون لهن الأولوية، ونحن مستبعدات أيضًا.

وأكدت الهلال، أن الخريجات القديمات تواصلن مع وزارة التعليم وأرسلن برقية منذ أكثر من شهر لمقابلة الوزير، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للمقابلة، مشيرة إلى أن وزارة التعليم تقوم بتهميشهن تمامًا.