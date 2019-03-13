‪ مصادر «عاجل»: افتتاح مدرسة لتعليم النساء القيادة في القصيم الإثنين المقبل

كشفت مصادر خاصة لـ«عاجل»، عن أنه سيتم افتتاح مدرسة تعليم القيادة النسائية بمنطقة القصيم، يوم الإثنين المقبل، بحضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبد الله البسامي، داخل الحرم الجامعي بمبنى جامعة القصيم بالمليدا.

ومساحة مبنى المدرسة الإجمالية 1800 متر، وقد صُممت ميادين التدريب التي تقدر مساحتها بنحو 30 ألف متر مربع وتحتوي 18 مهارة مرورية، وكذلك تم تزويد المدرسة بأفضل أجهزة محاكاة القيادة (simulators) المُخصصة لمُحاكاة تجربة القيادة المرورية؛ حيث سيتم تقديم دروس المحاكاة باستخدام جهاز يحاكي قيادة السيارة الحقيقية.

ويتكون من الأجزاء التي يتكون منها داخل السيارة، كما يحاط الراكب بشاشات تعرض واقعًا افتراضيًا تفاعليًا يحاكي عددًا كبيرًا من السيناريوهات التي قد يتعرض لها السائق بظروف جوية وجغرافية مختلفة ويعطي الجهاز تعليماته للراكب بشكل تفاعلي ويوضح للقائد الأخطاء التي ارتكبها.

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وفيما يخص ساعات التدريب علمت «عاجل»، أنه يشترط إكمال كل متقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب بالمدرسة؛ حيث سيتم تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامها بالمهارات الأساسية للقيادة بـ6 ساعات، ومن لا تتوافر لديها المهارات الأساسية يتم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ30 ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدربة للمهارات الأساسية المطلوبة.

كما أنه يجب على المتقدمة للحصول على الرخصة إتمام سن 18 عامًا لرخص القيادة الخاصة وسن 20 عامًا لرخص القيادة العامة، واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في المدرسة.

وبخصوص آلية التقديم للمتدربات لطلب التدريب في مدرسة القيادة، وكذلك رسوم التدريب ستوافيكم «عاجل» في حال صدورها وإقرارها رسمًا من الجهات المختصة.