بالفيديو.. الزعاق: بداية مرحلة القران الخامس وانكماش البرودة

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الثلاثاء هو بداية مرحلة القران الخامس؛ حيث تنكمش البرودة على وجه السماء ويتكدس الغطاء النباتي الربيعي على وجه الارض.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»، إن الأهالي يقولون عن هذه المرحلة «قران خامس ربيع طامس» ومعنى «القران» هنا أي أن القمر يكون بجانب أشهر نجوم السماء، المسماة بالثريا، ومعنى «ربيع طامس» أي أن الربيع يكون طامسًا على وجه الأرض ومتفشيا في كل النواحي.

وتابع الزعاق قائلا إن مرحلة «القران الخامس» هي مرحلة صياح الربيع على المناطق الشمالية، ومعنى صياح الربيع أي أن الزهور الربيعية تبدأ في بث روائحها وعطرها؛ لأنها وصلت إلى مرحلة النضج.

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وأضاف أن هذه المرحلة هي مرحلة ركود الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على المناطق الجنوبية، كما أنها مرحلة تخلق السحب الصيفية والمسماة سحب «سبق السرايات» وهى سحب صيفية تتخلق مساء وتكون ذات قصف رعد ووميض برق ومطر غزير.

وقال الزعاق، إن خامس أيام قران خامس، هي مرحلة تساوي الليل مع النهار؛ حيث تكون حصة كل منهما 12 ساعة، وهو ما يوافق يوم السبت المقبل، أما سادس أيام قران خامس أي يوم الأحد المقبل، فهو بدء موسم «الحميمين» وهو موسم الربيع الصيفي؛ حيث إن الربيع ينقسم إلى قسمين ربيع شتوي وهو ما نعيشه الآن، وربيع صيفي، ويقول أهالينا عن الحميمين «يا ربنا يا رحيم أكفنا برد الحميمين».

من جهة أخرى، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الأربعاء، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم.

وأوضحت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى وجود نشاط للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة, وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على مناطق الرياض، وحائل، والقصيم, والجوف, والحدود الشمالية, والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.