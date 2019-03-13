السعودية اليوم / استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في سلفيت



سلفيت 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

استشهد اليوم شاب فلسطيني من مدينة سلفيت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في سلفيت بأن قوات الاحتلال ، أصابت الشاب بعيار ناري في القلب ونقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج، واعلن عن استشهاده بعد فترة قليلة من دخوله المستشفى.

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00:58ت م

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