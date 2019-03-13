السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فتى فلسطيني من مخيم جنين



جنين 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فتى فلسطيني من مخيم جنين بعد احتجاز والده في معسكر سالم، وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت حواجز عسكرية .

وذكرت مصادر في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى لؤي محمود الناطور، مشيرة إلى أن مخابرات الاحتلال استدعت والده لمراجعتها واحتجزته عدة ساعات ومن ثم أخلت سبيله بعد اعتقال نجله.

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