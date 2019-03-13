السعودية اليوم / "العلوم ودورها في التنمية" .. ملتقًا علميًا بجامعة الملك خالد في تهامة غدًا



محايل 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

تنظم كلية العلوم والآداب بجامعة الملك خالد بتهامة غدًا الأربعاء فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثالث بتهامة بعنوان " العلوم ودورها في التنمية"، وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري.

وتأتي هذه الفعاليات التي تستمر لمدة يومين ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الجامعة للعام الحالي.

// انتهى //

23:52ت م

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