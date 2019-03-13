السعودية | برنامج تدريبي لتأهيل خريجي وخريجات كليات الصيدلة السعودية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:11 صباحًا, 13 مارس 2019 م
المناطق - جدة
افتتح مؤخرا البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي وخريجات كليات الصيدلة وذلك بمشاركة ممثلي وزارة العمل ووزارة الصحة وجامعة أم القرى وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وجامعة الملك عبدالعزيز للدعم والمشاركة، تحت رعاية وإشراف استرازينيكا السعودية.
ويهدف البرنامج الى المساهمة في تدريب خريجي وخريجات كليات الصيدلة لتزويدهم بالقدرات والمهارات المطلوبة لإعدادهم للانضمام الى كبرى شركات الأدوية العالمية والمحلية.
ويأتي ذلك وفقا” لرؤية المملكة 2030 وتباعاً للأنظمة والقوانين التي صدرت من قبل وزارة الصحة التي تقتضي بسعودة وظائف الدعاية الطبية بشركات الأدوية بالمملكة.
من ناحيته أوضح الدكتور إسماعيل شحادة – المدير العام لاسترازينيكا في دول مجلس التعاون الخليجي – عن مدى سعادته لإطلاق هذا البرنامج قائلاً: “يُعَدُّ هذا البرنامج واحداً من أهم خطط الشركة هذا العام والذي نسعى من خلاله لاكتساب دور ريادي في تطوير مهارات وقدرات خريجي وخريجات كليات الصيدلة.
كما يساهم هذا البرنامج في تفعيل دور الصيادلة السعوديين لدى شركات الأدوية العالمية والمحلية داخل المملكة وفتح مجالات مختلفة لهم لاكتساب خبرات جديدة وإعدادهم الفعّال إلى سوق العمل السعودي”
من جانبه أكد الأستاذ خالد الغامدي – مدير إدارة الموارد البشرية قائلاً: “لقد أظفرت جهود الشركة بالتضامن مع الجهات الحكومية المشاركة بتفعيل هذا البرنامج والذي سيساهم بدوره في اعداد كفاءات جديدة من الصيادلة السعوديين لتسريع عملية توطين وسعودة وظائف الدعاية الطبية تماشياً مع توجهات المملكة ودعماً لتنمية القطاع الخاص بخبرات سعودية فعّالة في مختلف المجالات”.
ويحصل المتدرب من خلالها على فرصة التدريب العملي وعلى رأس العمل لمدة 3 اشهر يتخللها بعض التدريب النظري الأساسي.
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