شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يكرم الفائزين بجائزة التفوق والإبداع والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، حفل تسليم جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الثالثة عشرة.

وقال أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي، إن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ 25 فائزًا وفائزة في فروع الجائزة التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية, والأداء المميز, والتفوق الدراسي, والإبداع الأدبي والفني, والشخصية الثقافية والعلمية, والبحث العلمي، وفرع الابتكارات وريادة الأعمال, وفرع حماية البيئة، والأدباء والإعلامي والتطوع وغيرها من فروع الجائزة الـ "١٨".

وأكد أن الجائزة تعد دافعًا ومحفزًا لحفظة كتاب الله وسنة نبيه الكريم، والمتفوقين دراسيًا ومهنيًا والباحثين علميًا وأكاديميًا، والمتميزين في الأداء الوظيفي والإعلامي والمبدعين أدبيًا وفنيًا مع تتويج الشخصية الثقافية المتفوقة على مستوى المنطقة.

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وأكد الفائز بالجائزة في مجال الأداء الإعلامي المذيع بقناة العربية، محمد بن إبراهيم الطميحي، أن الجائزة تأتي في إطار مفهوم التنمية المستدامة الذي يسعى سمو أمير المنطقة لتطبيقه, عادًا الجائزة واحدة من عوامل النجاح والإنجاز التنموي ودعم المتفوقين وتحفيز أقرانهم من أفراد المجتمع.

وشدد على أهمية القيمة الحضارية والأدبية والثقافية والعلمية للجائزة ودورها الريادي، وشمولها للعديد من المجالات الحيوية, مثمنًا تميز الجائزة في العديد من الفروع ومنها حفظ كتاب الله الكريم والسنة النبوية وحماية البيئة وغيرها من فروع الجائزة.

وفي ختام الحفل، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الفائزين والفائزات بالجائزة، ورؤساء الجائزة في دورتها الحالية والداعمين لها, راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والإبداع في حياتهم العلمية والعملية لكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.